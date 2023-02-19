Тюмень приняла новую партию вынужденных переселенцев

В Тюмень прибыли 23 вынужденных переселенца, в том числе 12 детей. Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры, сообщает информационный центр правительства ТО.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения. Всем будет оказана психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Ранее сообщалось о прибытии 23 и 7 человек из Херсонской области.