Тюмень приняла новую партию вынужденных переселенцев

09:19 19 февраля 2023
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В Тюмень прибыли 23 вынужденных переселенца, в том числе 12 детей. Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального Департамента социального развития и волонтеры, сообщает информационный центр правительства ТО.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения. Всем будет оказана психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение.

Ранее сообщалось о прибытии 23 и 7 человек из Херсонской области. 

 

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