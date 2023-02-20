Моор передал тюменским мобилизованным надежные средства связи

Губернатор Александр Моор переделал бойцам, мобилизованным из Тюменской области и с Ямала, оборудование для цифровой связи.
Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала "Кедр". Здесь, на передовой, служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала. У парней был запрос на цифровую связь. Она очень нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищённом режиме. Даже при перехвате противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать сигнал", - рассказал Моор.
Бойцам передали базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет, а также средства наблюдения, в том числе тепловизионные приборы которые помогают работать ночью.
Моор отметил что обстановка в подразделении хорошая, рабочая, в личной беседе обговорили, какая еще требуется помощь.
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