Моор передал тюменским мобилизованным надежные средства связи

Губернатор Александр Моор переделал бойцам, мобилизованным из Тюменской области и с Ямала, оборудование для цифровой связи.

Не мог не заехать в наши подразделения, когда был в Краснодоне. Сначала "Кедр". Здесь, на передовой, служат мобилизованные жители Тюменской области и Ямала. У парней был запрос на цифровую связь. Она очень нужна. В отличие от обычных радиостанций, цифровые работают в защищённом режиме. Даже при перехвате противнику потребуется значительное время, чтобы расшифровать сигнал", - рассказал Моор.

Бойцам передали базовые, ручные радиостанции, усилители, спутниковый интернет, а также средства наблюдения, в том числе тепловизионные приборы которые помогают работать ночью.

Моор отметил что обстановка в подразделении хорошая, рабочая, в личной беседе обговорили, какая еще требуется помощь.