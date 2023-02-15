Дмитрий Артюхов назначил спецпредставителя Ямала по вопросам СВО

Специальным представителям по вопросам СВО на Ямале по решению губернатора Дмитрия Артюхова стал Денис Санников – ветеран боевых действий, сообщает пресс-служба губернатора округа.

Офицер Денис Санников в составе спецподразделений принимал участие в боевых действиях в Чечне, в составе ССО в военной операции России в Сирии. С самого начала спецоперации он курирует вопросы снабжения и быта ямальских бойцов, налаживает контакт с командованием

За время СВО Санников совершил шесть продолжительных командировок в различные зоны фронта и тыла, встречался с ямальскими мобилизованными, контрактниками и добровольцами.

"Наша задача – помогать ребятам, поддерживать боевой дух, приносить вести от семей, земляков. За год работы наладили связи с командирами, логистические цепочки для гуманитарных грузов. Хорошее взаимодействие с общественными организациями, объединениями матерей и жен. У ребят, конечно, всегда есть вопросы, пожелания. Стараемся всё решать", – прокомментировал назначение Денис Санников.

Напомним, в Тюменской области общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО с ноября 2022 года является руководитель Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Николай Савченко.