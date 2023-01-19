Рустам Сайфуллин встретился с школьниками и студентами Ишима

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Встреча с Героем России Рустамом Сайфуллиным прошла 18 декабря во Дворце культуры города Ишима, сообщил глава муниципалитета Федор Шишкин.

По словам главы, на встрече присутствовали старшеклассники и студенты, кадеты и военнослужащие инженерно-сапёрного полка. Школьники с интересом слушали и задавали вопросы. В завершение полуторачасовой встречи сделали несколько фотографий. Каждому хотелось получить снимок с этим незаурядным человеком.

"Командир ишимской войсковой части, человек сильный, мужественный, волевой, с твёрдым характером, он с первого дня вместе со своим полком принимал участие в специальной военной операции, дважды был ранен, но выполнил поставленные боевые задачи. Удостоен высшей государственной награды – ему присвоено звание "Герой Российской Федерации". Полковник Сайфуллин – образец мужества и стойкости, истинный патриот и настоящий герой!" - отметил Федор Шишкин.