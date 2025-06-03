Тюменские десантники-пожарные улетели в Бурятию

Наши десантники-пожарные помогут в борьбе с природными пожарами в Бурятии. Сегодня 50 сотрудников Тюменской авиабазы вылетели в Улан-Удэ - об этом рассказал глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Ситуация с лесными пожарами там остается напряженной: на всей территории республики действует региональный режим ЧС. Как только от правительства Бурятии поступила просьба о помощи, поручил в кратчайшие сроки организовать выезд наших специалистов. В состав тюменской группировки вошли тобольские и уватские лесопожарные", - отметил он..

На прикрытии тюменских лесов остаются 70 работников службы авиалесоохраны, а также сотрудники наземных служб пожаротушения.