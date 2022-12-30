Все тюменские мобилизованные и добровольцы получили по 100 тысяч рублей

Разовую выплату в размере 100 тысяч рублей из бюджета Тюменской области получили все тюменские мобилизованные и добровольцы, заявили в информационном центре правительства ТО.
"Появившиеся в некоторых СМИ сообщения о прекращении данных выплат - это не соответствующее действительности толкование постановления правительства Тюменской области "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, заключившим контракт в отдельных подразделениях Министерства обороны России", - уточнили в информцентре, добавив, что "срок действия данного постановления будет продлен".
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