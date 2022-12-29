Три ордена Мужества вручили матерям погибших бойцов в Тюмени

Ордена Мужества вручили в администрации Тюмени семьям трех участников СВО, посмертно награжденных за проявленные во время выполнения боевых задач отвагу и самоотверженность.

Вручил ордена матерям героев военный комиссар Калининского и Центрального административных округов Тюмени Владимир Васильевич Ушаков.

За боевые заслуги, проявленные в ходе СВО, орденом Мужества посмертно награжден Данила Леванович Допуа, проходивший военную службу в должности старшего оператора противотанковых управляемых ракет. Погиб 25 июня 2022 года при выполнении боевой задачи.

Указом Президента РФ орденом Мужества посмертно награжден ефрейтор Дамир Рафаэлевич Рахимов, 2001 года рождения. Военную службу проходил в городе Наро-Фоминске Московской области. Погиб 8 июля 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой области. В сложнейших боевых условиях, действуя смело и решительно, Дамир Рахимов проявил личное мужество и героизм.

Рядовой Фарид Рашитович Утяшев проходил службу в городе Чебаркуль Челябинской области в должности старшего стрелка мотострелкового отделения. Погиб 24 сентября 2022 года при выполнении боевой задачи. Указом Президента России "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга" Фарид Утяшев награжден орденом Мужества (посмертно).

После церемонии глава города побеседовал со всеми родственниками, уточнил, какие есть вопросы, нуждаются ли они в помощи со стороны властей.