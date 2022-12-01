Бойцы из Тюменской и Свердловской областей отправились на боевое слаживание

Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Ночью на тюменском вокзале состоялась очередная отправка призванных на службу по частичной мобилизации. В этот раз в одном строю жители Тюменской и Свердловской областей, они прошли уже подготовку на местном полигоне и отправились на боевое слаживание

Губернатор Тюменской области Александр Моор вновь напомнил землякам, что регион готов их поддерживать: