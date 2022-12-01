Бойцы из Тюменской и Свердловской областей отправились на боевое слаживание

Ночью на тюменском вокзале состоялась очередная отправка призванных на службу по частичной мобилизации. В этот раз в одном строю жители Тюменской и Свердловской областей, они прошли уже подготовку на местном полигоне и отправились на боевое слаживание
Губернатор Тюменской области Александр Моор вновь напомнил землякам, что регион готов их поддерживать:
Я смотрю на ваши ряды и вижу лучших представителей нашей страны. Благодаря вам пишется героическая история российских вооруженных сил. Знайте, здесь у вас крепкий тыл. Правительство области продолжит приобретать все необходимое дополнительное обмундирование и снаряжение. Помните, Тюменская область сделает все, чтобы поддержать ваши семьи. С честью выполняйте свой воинский долг.
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