Тюмень проводила очередной эшелон с мобилизованными бойцами

17:07 21 ноября 2022
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Эшелон с мобилизованными отправился 21 ноября с железнодорожной станции Тюмень к месту выполнения поставленных задач, сообщает информационный центра правительства ТО.

"Больше трех недель с начала вашего призыва по мобилизации вы проходили обучение на полигоне. Вы восстановили свои навыки и знания военного человека, получили новые знания по воинским специальностям. Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения при выполнении мероприятий нашими войсками в зоне СВО", - обратится к бойцам начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

По традиции военнослужащих провожали кадеты "Юнармии" с письмами в руках. Конверты с монетами мобилизованным передали "серебряные" волонтеры.

Теги: мобилизация , СВО , ТВВИКУ
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