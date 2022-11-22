Тюмень проводила очередной эшелон с мобилизованными бойцами

Эшелон с мобилизованными отправился 21 ноября с железнодорожной станции Тюмень к месту выполнения поставленных задач, сообщает информационный центра правительства ТО.

"Больше трех недель с начала вашего призыва по мобилизации вы проходили обучение на полигоне. Вы восстановили свои навыки и знания военного человека, получили новые знания по воинским специальностям. Мы уверены, что вы с большой ответственностью и умением будете выполнять задачи инженерного обеспечения при выполнении мероприятий нашими войсками в зоне СВО", - обратится к бойцам начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

По традиции военнослужащих провожали кадеты "Юнармии" с письмами в руках. Конверты с монетами мобилизованным передали "серебряные" волонтеры.