Моор рассказал, что бойцы с ранениями хотят остаться в рядах ВС

Губернатор встретился с мобилизованными земляками, которые проходят лечение после тяжелых травм, и после беседы с ними сообщил, что они желают продолжить свою службу в Вооружённых силах РФ, например, готовы работать в военкоматах.

"Когда последний раз был в Москве, встретился с нашими тюменскими героями в госпитале Министерства обороны. Парни - настоящий кремень. Продолжают восстановление после тяжелых травм и сохраняют высокий боевой дух. Не отчаиваются, строят планы на дальнейшую жизнь, скучают по дому, обсуждают новости. Все военнослужащие - мобилизованные. С честью бились на полях сражений. Прямо в госпитале сейчас идет их переподготовка, ребята горят желанием остаться в рядах вооружённых сил. Один из вариантов - продолжить службу в военкомате", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

От всех тюменцев передал бойцам привет с родины - привез наши сибирские деликатесы.