Тюменские волонтёры в третий раз проводили мобилизованных солдат

Ночью 9 ноября на железнодорожном вокзале Тюмени представители власти и духовенства, общественные деятели и горожане провожали мобилизованных бойцов, которые отправляются на службу в рамках специальной военной операции. Солдаты были призваны ранее в рамках частичной мобилизации, проходили подготовку, боевое слаживание, набирались опыта и только сейчас отправляются к месту службы.

В церемонии приняли участие и тюменские волонтеры. Активисты всех возрастов традиционно объединились и позаботились о том, чтобы скрасить дорогу солдат к пункту назначения.

Добровольцы штаба #МЫВМЕСТЕ передали бойцам коробки с провизией, которые собрали накануне. В посылках консервы, чай, сладости, сигареты и другие необходимые вещи.

Представители ЮНАРМИИ вручили бойцам большое количество трогательных писем от самых юных жителей области. В каждый вагон поезда ребята передали комплекты шахмат от Тюменской областной шахматной федерации.

Волонтеры штаб-квартиры "серебряного" добровольчества напутствовали солдат душевными словами поддержки и по новой традиции вложили в руки бойцов памятные монеты. Добровольцы верят, что небольшая символичная медаль, наполненная верой и любовью соотечественников, станет залогом победы и успешного возвращения домой наших земляков.

