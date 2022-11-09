Тюменская область отправляет своим мобилизованным очередную партию допоборудования и амуниции

Подготовили к отправке новую партию груза для наших мобилизованных земляков. Это дополнительное оборудование и амуниция, все снаряжение приобрели за счет средств областного бюджета и по запросам командиров подразделений, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Моор отметил, что называть точные цифры по объему партии нельзя, но для понимания сообщил, что погрузка заняла два дня.

"Отправили в наши подразделения спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобелье, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники. Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам", - сообщается в Telegram-канале губернатора.

1 /8

Ранее, 1 ноября, глава региона сообщал об отправке теплых вещей и дополнительной амуниции для воинских подразделений. В составе партии также были зимние спальные мешки, костюмы, которые рассчитаны на низкие температуры, нательное белье и термосы, генераторы, удлинители, печи для блиндажей и полевой бани.