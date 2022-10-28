Министр обороны заявил, что задача по частичной мобилизации выполнена

Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, никаких дополнительных заданий не планируется, заявил Сергей Шойгу.
"Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", - цитирует министра РИА Новости.
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