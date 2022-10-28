Министр обороны заявил, что задача по частичной мобилизации выполнена

19:29 28 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, никаких дополнительных заданий не планируется, заявил Сергей Шойгу.

"Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту", - цитирует министра РИА Новости.

Теги: мобилизация
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022