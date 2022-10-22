Сбор помощи бойцам продолжается в Тюменском районе

Пункты, куда неравнодушные жители несут вещи, медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости для земляков-участников специальной военной операции организованы при администрациях, учреждениях и торговых точках Тюменского района, сообщает пресс-служба администрации района.

Их адреса, время работы и перечень необходимых товаров указаны в группах и сообществах сел в соцсетях и мессенджерах.

В Ембаево сбор ведет центр соцзащиты (тел. 765-073), туда жители села могут принести балаклавы, теплые носки, белье, термобелье, перчатки, теплые стельки и гигиенические принадлежности.

В Боровском сбор проводится в храме Святителя Николая Чудотворца (ул. Ленинградская, 21а), в администрации поселка (ул. Островского, 33) и в центре соцобслуживания населения (ул. Советская, 15 а). Первые партии уже дошли до адресатов - большая партия гуманитарной помощи, собранная в храме, преодолела путь в 2840 км от Тюмени до линии фронта в районе города Угледар.

В центре культуры и досуга "Премьера" в Богандинском организован сбор пряжи для местных умелиц, а также готовых вязанных изделий. В центре соцобслуживания населения каждый желающий может взять пряжу для вязания теплых носков, шапок, манишек и варежек.

В Винзилях теплые носки, перчатки, термобелье, балаклавы, сладости, гигиенические принадлежности принимают в администрации и центре социального обслуживания.

Пункт сбора и в Каскаре также находится в здании администрации. Здесь принимают одежду, предметы первой необходимости, медикаменты, средства личной гигиены, продукты и письма со словами поддержки.