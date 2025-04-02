Четыре мотоцикла и квадрокоптер передали медсестры тюменским бойцам

Около миллиона собранных рублей Ассоциация медицинских сестер потратила на покупку четырех мотоциклов и квадрокоптера. технику передали для доставки в зону спецоперации главе реготделения "Офицеров России" Александру Сукаченко.

Передача прошла у Штаба общественной поддержки "Единой России".

"Когда вся страна волнуется и делает все, чтобы приблизить Победу, мы не можем быть в стороне. Медсестры всегда очень активные, первыми готовы идти туда, где опасно. Многие из нас сейчас находятся на СВО. Пусть мотоциклы доедут до места назначения и будут переданы тем ребятам, которым они пригодятся, — отметила руководитель Ассоциации Раиса Куликова.

Александр Сукаченко и его товарищи уже двадцать раз выезжали на передовую, чтобы доставить тюменским подразделениям оборудование и снаряжение. Нынешнее будет распределено между тюменскими подразделениями — десантными, штурмовыми, саперными.