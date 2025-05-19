Тюменцы стали чаще жениться и реже разводиться

По данным Росстата, в Тюменской области крепнут семейные узы. За январь и февраль в примерно на треть выросло количество свадеб. В зимние месяцы 1 тыс. 383 пары узаконили отношения, годом ранее их было 1 тыс. 93. При этом значительно сократилось число разводов: 941 в 2025 году, 1 тыс. 268 – в 2024-м.

На 10 тыс. человек населения в регионе пришлось 53 свадьбы (годом ранее – 41). Выше показатель лишь в ЯНАО (60). По России в целом - 43.

Всего в стране создано 101 тыс. 130 семей, распалось - 78 тыс. 20, - сообщает Вслух.ру.