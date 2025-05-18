Тюменские инженеры могут получать до 130 тыс. рублей

По данным регионального департамента труда и занятости населения на 1 мая, работодателям Тюменской области требуется 21 тыс. 462 специалиста.

3 тыс. 595 вакансий заявлено в сфере строительства; 1 тыс. 760 – в обрабатывающих производствах; 1 тыс. 651 – в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве.

В организации требуются инженеры. Открыто 296 вакансий для специалистов без указания профиля. Они смогут зарабатывать до 58 тыс. 902 руб. в месяц.

14 мест есть для инженеров по ремонту, им готовы платить до 126 тыс. руб. в месяц. Столько же вакансий для инженеров-проектировщиков, для них зарплата до 82 тыс. руб.

В Тюменской области могут найти работу 12 инженеров-технологов (до 93,8 тыс. руб.), 11 инженеров-конструкторов (до 83,9 тыс. руб.), 17 инженеров по охране труда (до 62,6 тыс. руб.), четыре инженера по качеству (до 130 тыс. руб.), один инженер по буровым работам (127 тыс. руб.) и т.д.

Всего в списке службы занятости 189 профессий для служащих и 148 рабочих профессий.

Отметим, что за четыре месяца 2025 года за содействием в поиске работы обратилось 6 тыс. 190 соискателем, из которых 46,1% были трудоустроены, - сообщает Вслух.ру.