У Промышленно-энергетического форума становится больше партнеров

Промышленно-энергетический форум TNF расширяет программу для средних и малых компаний в честь 10-летия.

В этом году все компании смогут подать заявку на Всероссийскую премию "Территория технологий" с призовым фондом более миллиона рублей. Победители конкурса лучших отечественных решений для ТЭК презентуют свои проекты на площадке TNF EXPO. Также будут организованы тематические экскурсии по выставке. А часть компаний пригласят к участию в Форуме поставщиков.

Все компании, входящие в Нефтегазовый кластер, до конца мая смогут оформить выгодное участие в форуме от 2-х человек с выгодой до 50%, - сообщает Пресс-служба TNF (г. Тюмень).

"Именно небольшие компании во многом сыграли ключевую роль в достижении технологического суверенитета отрасли. Они способны создавать и оперативно внедрять новые идеи и технологические новшества, реализовывать нестандартные решения в сжатые сроки. Такая гибкость особенно важна для развития отрасли. Поэтому, говоря на тему технологического лидерства, важно услышать мнение широкого среза представителей таких компаний", - пояснил Александр Сакевич, генеральный директор ассоциации "Нефтегазовый кластер" и руководитель программной дирекции TNF.