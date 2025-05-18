Что делать, если давление резко повысилось, посоветовал фельдшер

При значительном повышении давления (гипертонии) могут возникать головная боль (чаще в затылке), головокружение, слабость, тошнота, шум в ушах, одышка и даже носовые кровотечения.
Фельдшер бригады скорой помощи Александр Нехорошкин отметил, что единственным надежным способом заподозрить повышенное давление является регулярное измерение артериального давления. Давление выше 140/90 мм рт. ст. требует контроля, особенно при наличии факторов риска, таких как возраст старше 40 лет, диабет, ожирение и стресс.
"В случае гипертонического криза, который характеризуется резким подъемом давления, необходимо усадить больного, обеспечить покой и приток воздуха, принять быстродействующий препарат, контролировать давление каждые 20 минут и избегать резкого его снижения. При неэффективности первой помощи следует незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи", - отметил специалист.
Важно помнить, что самолечение и применение не назначенных врачом средств могут быть опасны. Регулярный контроль давления и соблюдение рекомендаций врача помогут избежать серьезных последствий гипертонии, - сообщает АиФ-Тюмень.
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