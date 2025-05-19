До 150 тыс. рублей на развитие социнициатив могут получить тюменские молодежные лидеры

До конца мая принимают заявки на образовательную программу конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Участники освоят навыки создания проектов, разработают собственные идеи и представят их. Победители получат финансовую, а также ресурсную и экспертную помощь для реализации своих задумок.
Принять участие могут молодые лидеры и сообщества от 14 до 35 лет, которые только начинают свой путь в проектной деятельности. Участников ждет серия образовательных мероприятий в формате очных встреч и онлайн-консультаций с экспертами.
21 мая в 18:00 в онлайн-формате пройдет "Питчинг проектов". Молодые люди презентуют свои идеи и получат обратную связь от команды мультицентра "Моя территория".
24 мая в 17:00 состоится "Экспертный ужин". На встрече с опытными наставниками обсудят, как развивать собственные инициативы.
29 мая в 19:30 участников ждет интенсив по публичным выступлениям. Они узнают секреты успешных выступлений, научатся уверенно держаться перед аудиторией и подготовятся к защите своих проектов.
7 июня пройдет заключительный этап проекта. Молодые люди представят свои идеи перед экспертами в очном формате. Комиссия объявит победителей конкурса через три дня после защит.
Для участия необходимо подать заявку со своим проектом до 31 мая в официальном сообществе ВКонтакте "Мультицентр “Моя территория”", - сообщает Мой-портал.ру.
"Конкурс создан для поддержки социальных проектов, которые делают регион лучше. Мы не просто финансируем инициативы, но и помогаем участникам на каждом этапе — от зарождения идеи до реализации. Это возможность для молодых людей проявить себя и создать что-то значимое", — рассказала Айгерим Уакпаева, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени.
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