Волонтеры штаба "МЫ ВМЕСТЕ" оказывают помощь мобилизованным и их семьям

Тюменский региональный штаб "МЫВМЕСТЕ" с октября ведет активную работу по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Добровольцы оказывают адресную помощь, проводят консультации, общаются с военнослужащими и их родственниками, направляют обращения к специалистам: юристам и психологам.

На сегодня тюменские волонтеры собрали и передали в учебно-распределительные центры две партии гуманитарной помощи, в которую вошли продукты с длительным сроком хранения, сигареты, мужские средства гигиены, постельные принадлежности, кондитерские изделия и другие необходимые бойцам вещи. Кроме того, дважды провизия была передана солдатам, отправляющимся к местам службы с железнодорожного вокзала Тюмени. Всего было передано около тонны грузов. Формирование гуманитарной помощи не останавливается и продолжает набирать обороты.

Резиденты штаба продолжают комплектовать грузы на складах. Совместно с департаментом соцразвития Тюменской области осуществляется адресная помощь семьям солдат.

Волонтеры также участвуют во встречах с мобилизованными, рассказывают о работе круглосуточных "горячих" линий "ОНФ. Помощь" 8-800-200-34-11 и региональной линии "122", о направлениях волонтерской помощи, проводят анкетирование, выявляют острые потребности бойцов и передают информацию профильным специалистам.

Добровольцами приняты заявки, часть из которых была отправлена коллегам в Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ по месту проживания семей бойцов. Остальные обращения волонтеры удовлетворили в кратчайшие сроки. Просьбы весьма разнообразны: оказание помощи женам в быту, мелкий ремонт, консультирование по юридическим вопросам в области ипотечного и других видов кредитования и прочее.

"Работы много. Мы благодарны горожанам, которые продолжают нести в пункты сбора гуманитарной помощи необходимые вещи и продукты. Также будем рады новичкам, которые захотят вступить в наши ряды, помогать и поддерживать бойцов Российской Армии и их семьи", - отметила координатор пунктов по сбору гуманитарной помощи Анастасия Баканова.