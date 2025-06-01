Стало известно, где узнать результаты ЕГЭ

17:29 01 июня 2025
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На прошедшей неделе 11-классники сдали ЕГЭ для получения аттестата о среднем (полном) образовании — русский язык и математику. В понедельник, 2 июня, предстоит самый популярный предмет по выбору — обществознание.

В Рособрнадзоре, каждая работа пройдет многоуровневую проверку. Первые баллы ученики получат на следующей неделе. Оценки по математике, которую сдавали 27 мая, должны быть выставлены не позднее 9 июня. По русскому языку, который сдали 30 мая, - максимум 30 июня.

Фактически выпускники узнают свои баллы раньше. У них есть право на апелляцию по несогласии с результатом; право на пересдачу в резервные или дополнительные дни при определенных условиях. Их можно уточнить в своих школах и при необходимости написать заявление.

Школьники могут посмотреть баллы через личный кабинет на госуслугах. Сервис https://checkege.rustest.ru/ дает такую возможность и родителям. Надо указать ф.и.о. ученика, код регистрации или номер документа, свой регион, - сообщает Вслух.ру.

Теги: ЕГЭ
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