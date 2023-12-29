Ишимские бойцы получили посылки от Союза женщин России

Мобилизованные участники СВО из Ишима и Ишимского района получили очередную партию гуманитарной помощи.
"Отгрузили 30 коробок от тюменского регионального отделения Союза женщин России. Спасибо вам огромное! Внимание, ваша забота и то, что не забываете нас — греет. У нас все тихо, стабильно. Работаем", -рассказал один из бойцов.
В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый. Подробности здесь.
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