Ишимские бойцы получили посылки от Союза женщин России

Мобилизованные участники СВО из Ишима и Ишимского района получили очередную партию гуманитарной помощи.

"Отгрузили 30 коробок от тюменского регионального отделения Союза женщин России. Спасибо вам огромное! Внимание, ваша забота и то, что не забываете нас — греет. У нас все тихо, стабильно. Работаем", -рассказал один из бойцов.

В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый. Подробности здесь.