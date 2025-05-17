Тюменская молодежь может отправиться на форум в Самару

24 июля в Самарской области, на Мастрюковской поляне, стартует Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга". Его главная тема — развитие Движения Первых в регионах России. Форум объединит 1 400 участников — обучающихся и наставников Движения Первых — в возрасте от 14 до 35 лет из разных уголков страны.

Они пройдут обучение по 7 профилям:

— "Наука" — для исследователей и молодых ученых. Участники услышат лекции от ведущих экспертов, познакомятся с современными научными достижениями.

— "IT и цифровые технологии". Включает два направления:

"Киберспорт". Участники будут решать задачи через киберспортивные соревнования и различные уровни компьютерных игр. Они узнают о современных технологиях развития и новых направлениях в этой сфере.

"Кибербезопасность". Молодым программистам предстоит решить задачи по выявлению опасного контента и разработке защитных программ для сетевой безопасности на форуме. Они познакомятся с современными методами обеспечения информационной безопасности, актуальными схемами мошенничества и способами их предотвращения.

— "Патриотизм" — Объединит молодых людей, для которых любовь к Родине и защита Отечества — главные ценности. В него входят следующие направления:

"Хранители истории". Для участников военно-патриотических и поисковых клубов, а также любителей исторической реконструкции. В программе: работа с историческими материалами, воссоздание ключевых событий, изучение биографий и историй героев нашей страны.

"Защитники". Для участников военно-патриотических, поисковых клубов и клубов исторической реконструкции, а также для студентов военных и силовых специальностей, будущих и действующих сотрудников соответствующих ведомств. Участники узнают о новейших технологиях и пройдут практические занятия по военной подготовке.

— "Культура и искусство". Включает два направления для творческой и креативной молодежи:

"Искусствоведение". Для молодых исследователей культуры, студентов профильных направлений, музейных работников и педагогов в сфере искусства. Участники займутся сохранением культурного наследия и определением национального культурного кода. Они смогут пообщаться с современными деятелями культуры, а также принять участие в сессиях по формированию культурного кода регионов Приволжского федерального округа.

"Творчество". Для молодых творцов, увлеченных музыкой, театром, хореографией и другими видами искусства.

— "Служба спасения" — профиль для тех, кого привлекает профессия спасателя. Участниками могут стать добровольцы из поисково-спасательных организаций и молодые спасатели. Они будут решать задачи по подготовке и проведению спасательных операций, изучат современные подходы и технологии, а также организацию профилактических мероприятий.

— "Промышленный комплекс" — создан для тех, кто хочет связать свою карьеру с промышленным сектором. Принять участие могут молодые специалисты из разных отраслей промышленности, а также студенты колледжей и вузов. Они поучаствуют в практических занятиях с экспертами из разных областей и посетят предприятия Самарской области.

— "Управление" — ждет лидеров молодежных организаций и движений, представителей молодежных политических объединений, лидеров общественного мнения, молодых государственных и муниципальных служащих, членов молодежных совещательных структур. Молодые люди научатся современным методам управления и вовлечения, освоят навыки переговоров и работы с целевой аудиторией.

Подать заявку можно до 24 мая на платформе ФГАИС "Молодежь России", - уточняет Мегатюмень.

18+