Тюменка участвует во всероссийском конкурсе сельских почтальонов

18:43 17 мая 2025
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Жительница сеоа Покровское Ярковского района вышла в финал всероссийского конкурса "Земский почтальон".

Проводит его партия "Единая Россия". Всего по итогам региональных этапов экспертное жюри определило 86 финалистов. Очное состязание для них состоится 5 июня в Москве.
Помимо этого, в соцсети ВКонтакте стартовало голосование в специальной номинации —
"Народный почтальон". Оно основано на заявках, которые отобрали региональные комиссии.

Поддержать почтальона первого класса Антониду Неизвестных могут здесь до 5 июня, - сообщает Тюменская линия.

Награждение победителей состоится в Москве 6 июня, сообщили в Тюменском региональном отделении "Единой России".

 

Теги: конкурс
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