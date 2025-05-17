Тюменка участвует во всероссийском конкурсе сельских почтальонов

Жительница сеоа Покровское Ярковского района вышла в финал всероссийского конкурса "Земский почтальон".

Проводит его партия "Единая Россия". Всего по итогам региональных этапов экспертное жюри определило 86 финалистов. Очное состязание для них состоится 5 июня в Москве.

Помимо этого, в соцсети ВКонтакте стартовало голосование в специальной номинации —

"Народный почтальон". Оно основано на заявках, которые отобрали региональные комиссии.

Поддержать почтальона первого класса Антониду Неизвестных могут здесь до 5 июня, - сообщает Тюменская линия.

Награждение победителей состоится в Москве 6 июня, сообщили в Тюменском региональном отделении "Единой России".