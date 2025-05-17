К летним школьным каникулам ведут подготовку тюменские автоинспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями других ведомств проведут комплексное мероприятие по безопасности детей на дорогах "Внимание – дети!".

"В школах сотрудники Госавтоинспекции организуют уроки дорожной безопасности, начальники подразделений примут участие в родительских собраниях, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Риски увеличения детской дорожной аварийности в начале лета велики, Госавтоинспекция предпримет все меры, чтобы их минимизировать", - отметил Андрей Миллер.

Автоинспекторы усилят контроль на федеральных дорогах, а также контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Сотрудники Госавтоинспекции проверят каждый автомобиль на федеральных автодорогах, в котором перевозятся дети, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.