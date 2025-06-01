Безопасна ли детоксикация организма, ответила тюменский врач

Врачи предупреждают, использование касторового масла для похудения не безопасно. Недавно тюменка три раза потеряла сознание после очищения кишечника касторовым маслом.

"Касторовое масло нельзя использовать для детоксикации кишечника и лечения запоров без консультации врача. В числе противопоказаний — хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и печени", — говорит врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Ольга Рябовол. Она также отмечает, что чрезмерное употребление касторового масла может привести к сильной диарее и серьезному обезвоживанию организма, что опасно для здоровья.

Длительное использование касторового масла в качестве слабительного может вызвать привыкание и снижение тонуса гладкой мускулатуры кишечника. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция, проявляющаяся кожной сыпью, зудом, отеками и затруднением дыхания. При превышении допустимой дозы возможна передозировка.

"Никаких чисток с использованием слабительных препаратов или народных средств делать не нужно, поскольку к этому нет и не может быть показаний. Фраза „почистить“ организм — это не более чем маркетинговый ход. Организм сам способен очищаться", — подчеркивает доктор.

Если есть проблемы с кишечником, лучше обратиться к врачу для диагностики и назначения подходящего лечения, - сообщает Мегатюмень.