Тюменская молодежь может отправиться на форум в Севастополь

8 августа в Севастополе стартует молодежный историко-культурный форум "Истоки". Его главные темы — изучение истории России, достижения великих деятелей, празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Подать заявку можно на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Форум пройдет на базе одноименного центра и объединит 1 000 человек. Среди них будут активисты семейных движений и НКО, защищающих и поддерживающих институт семьи. Также участие примут студенты творческих вузов, артисты, молодые гуманитарии и воспитанники духовных учебных заведений. Помимо этого, форум объединит медиаспециалистов и IT-экспертов, - сообщает КП-Тюмень.

В этом году участников "Истоков" ждут шесть образовательных заездов:

— "Открытие" — с 8 по 13 августа. Молодые студенты духовных учебных заведений соберутся, чтобы обменяться опытом и создать просветительские проекты для молодежи. Регистрация открыта до 12 июня.

— "Семейные ценности" — с 18 августа по 22 августа. Участие примут родители от 18 до 55 лет с детьми от 7 лет. Это семьи участников и ветеранов специальной военной операции, члены и руководители семейных клубов, активисты семейных движений и некоммерческих организаций, которые занимаются поддержкой семьи, отцовства, материнства и детства. Заезд направлен на взаимодействие поколений, усиление роли семьи, образовательных и воспитательных институтов в формировании личности. Зарегистрироваться можно до 19 июня.

— "Созидание" — с 27 августа по 2 сентября. Участники смогут вдохновиться и погрузиться в историю становления российской духовности и государственности. В заезде примут участие студенты творческих вузов, молодые артисты, активисты арт-объединений и уличные экскурсоводы. Регистрация доступна до 26 июня.

— "Хранители истории" — с 8 сентября по 12 сентября. Здесь встретятся юные активисты детских общественных объединений от 14 до 17 лет. Они соберутся, чтобы обсудить важность патриотизма, развить духовно-нравственные качества и гражданские ценности, а также чувство ответственности перед Родиной. Подать заявку можно до 3 июля.

— "Истоки.Медиа" — с 17 сентября по 21 сентября. Молодые специалисты в сфере медиа смогут углубиться в духовно-нравственные аспекты профессии, изучить принципы работы СМИ, методы информационной войны и способы борьбы с фейками. Регистрация открыта до 10 июля.

— "Школа молодого гуманитария" — с 26 сентября по 30 сентября. В событии примут участие студенты, преподаватели и активисты общественных организаций. Заезд направлен на формирование представлений о российской идентичности и ценностях. Зарегистрироваться можно до 17 июля.

18+