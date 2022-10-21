Энергетики собрали гуманитарную помощь для тюменских бойцов

Специалисты центра обработки данных АО "Газпром энергосбыт Тюмень" присоединились к акции регионального штаба клуба #МЫВМЕСТЕ.

Коллектив одного из подразделений энергосбытовой компании в Тюмени обеспечил сбор продуктов питания, средств личной гигиены, медицинских средств и вещей, которые могут пригодиться бойцам на передовой.

"Конечно, власти стараются обеспечить военнослужащих всем необходимым, но любая помощь сегодня будет нелишней. Поэтому мы решили объединиться и принять участие в акции по сбору гуманитарной помощи военным из Тюменской области. За довольно короткий срок собрали провизию, лекарства, жгуты, бинты, шапки, термобелье, батарейки, газовые горелки, мыло и другие необходимые бойцам вещи. Каждый смог внести посильный вклад в общее дело, чтобы поддержать наших ребят", — рассказал начальник центра обработки данных АО "Газпром энергосбыт Тюмень" Юрий Зубов.

Из Тюмени уже отправлено несколько грузов с гуманитарной помощью для военных. Присоединиться к акции может любой желающий. Всего на территории Российской Федерации действуют 80 оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ. Также запущена работа сервисов народной поддержки: обновленный сайт МЫВМЕСТЕ.РФ и федеральная горячая линия 8-800-200-3411.