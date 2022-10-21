Мобилизованные тюменцы могут сдать своих питомцев в приют

Мобилизованные жители Тюменской области могут оставить домашних питомцев в приютах и центрах ветеринарии, сообщает информационный центр правительства ТО.

Такие заведения есть не только в Тюмени, но и в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, Голышманово, Казанке, Бердюжье. Условия содержания и наличие мест нужно уточнять в организациях.

Ялуторовский приют 8 (34535) 37181 yalstroyzakaz@gmail.com

Ишимский приют 8 (34551) 78289, 51779, gkh.ishim@yandex.ru

Тобольский ветеринарный центр "Айболит" 89829281521, 8 (3456) 277979

Тобольская ветеринарная клиника "ЗооМир" 89129955344, 8 (3456) 227799

Помощь бездомным животным "ЖиВи", Тюмень 89199584619

Голышмановский центр ветеринарии 8 (34546) 25418 golyshvet@obl72.ru

Казанский центр ветеринарии, 8 (34553) 41246, kazankavet@obl72.ru

Тюменский центр ветеринарии 8 (3452) 218180, tumvet@obl72.ru

Станция по борьбе с болезнями животных, Тюмень, 8 (3452) 568555 tumgorvet@obl72.ru

Бердюжский центр ветеринарии, 8 (34554) 21773, berdvet@obl72.ru

Заводоуковский центр ветеринарии, 8 (34542) 52919, zavodvet@obl72.ru

При этом уточняется, что приюты всегда рады волонтерам и любой поддержке.