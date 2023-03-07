Моор провел встречу с семьями мобилизованных тюменцев

Накануне Международного женского дня губернатор Тюменской области встретился с родственниками мобилизованных земляков, в число обсуждаемых тем вошла и социальная поддержка.

"Тем для обсуждения с женщинами - много. Среди них - социальная поддержка. Сегодня в области, например, бесплатное горячее питание получают почти 2000 школьников и студентов. От платы за детский сад освобождены порядка 1300 человек. Дети мобилизованных бесплатно занимаются в кружках и секциях. Работают социальные гостиные, круглосуточная горячая линия. Но жизнь под один стандарт не загонишь, поэтому еще раз напомнил, что родственники мобилизованных могут обратиться за помощью в любой момент", - написал в своем Telegram-канале Моор.

Наши защитники должны быть уверены, что их семьи окружены заботой и поддержкой. И что они всегда могут на неё рассчитывать, - почеркнул губернатор.

Губернатор также рассказал о том, что был в Луганской Народной Республике, общался с тюменскими бойцами - дух у них боевой, проблем со снабжением нет, власти стараются совместно с командирами решать оперативно все вопросы.