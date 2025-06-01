Тюменских велосипедистов научат ездить безопасно

В летние каникулы тюменские автоинспекторы предпримут дополнительные меры по безопасности детей на дорогах. В пришкольных и загородных детских лагерях пройдут "летние" уроки по ПДД, конкурсы юных велосипедистов, организуют практические занятия по езде на велосипеде с соблюдением ПДД.

В Тюмени в рамках отрядов мэра будет работать отряд волонтеров "Детский Дорожный Дозор": школьники проведут мероприятия по безопасности на дорогах у пешеходных переходов, во дворах и в пришкольных лагерях, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции постараются вовлечь в деятельность по снижению детской аварийности как можно больше детей и подростков, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Я приглашаю всех желающих посетить организованными группами Госавтоинспекцию Тюменской области. Для ребят в рамках информационного проекта #ЛетосГосавтоинспекцией проведут экскурсию в музей Госавтоинспекции, занятия на площадке по БДД и на макетах "Безопасный маршрут", "Мой путь домой"", - отметил Андрей Миллер.