Тюменцы продолжают изготавливать окопные свечи для земляков на СВО

Тюменцы продолжают поддерживать бойцов специальной военной операции. Вместе они плетут маскировочные сети, изготавливают "сухой душ", заливают окопные свечи.

Так, активисты ТОСа микрорайона Березняковский провели совместное занятие по изготовлению блиндажных свечей. "В мастерской, ставшей временным штабом, царила атмосфера сплоченности и вдохновения. Дети и подростки с увлечением нарезали и скручивали картон, превращая бумагу от коробок в каркас будущего тепла.

Взрослые со всей своей мудростью и опытом делились секретами мастерства, следя за качеством и безопасностью процесса. Очищали жестяные банки, заполняли заготовленные формы парафином, превращая их в источник света", - рассказали организаторы.

Новая партия отправится на фронт уже в ближайшее время, - сообщает Тюменская линия.