Стало известно, почему в Тюмени много комаров и мошек

Тюменцы жалуются на большое количество комаров и мошек. Связано это с тем, насекомые начали проявлять активность почти одновременно.

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, основными факторами, способствующими массовому нашествию комаров, стали погодные условия и климатические особенности весеннего периода. "Главная причина — это влажная и затяжная весна с обилием осадков и стоячей воды. Такие условия создают идеальную среду для развития личинок. Комары откладывают яйца в воду, и чем дольше она сохраняется в лужах, болотистых участках или поймах рек, тем больше поколений успевает вывестись", — объясняет специалист.

Кроме того, если весна прохладная, но затяжная, а затем резко приходит тепло, это запускает массовый и почти одновременный вылет различных видов насекомых. При благоприятной погоде пик активности насекомых обычно длится несколько недель. Однако, если жара становится устойчивой, а осадков не будет, численность кровососущих насекомых заметно снизится, - сообщает АиФ-Тюмень.