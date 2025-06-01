Кабинет маршрутизации пациентов действует в подразделении тюменской больницы

В Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Областной больницы №12, работающем на базе поликлиники города Заводоуковска, эффективно работает Кабинет маршрутизации пациентов.

"Онкологические заболевания не всегда проявляются на ранних стадиях. Они могут таиться в организме годами, или маскироваться под другие менее опасные патологии. Для выявления на ранних стадиях в ЦАОП Областной больницы №12 был создан Кабинет маршрутизации для пациентов с подозрением на злокачественные новообразования" - рассказала медицинская сестра Наталья Серебрякова.

Если на одном из обследований специалисты выявляют у пациента подозрение на такую патологию, его сразу же направляют в Кабинет маршрутизации. Без предварительной записи здесь организуют для него осмотр врачом-онкологом, проводят дополнительное обследование и, при необходимости, направляют его в "Медгород", где специалисты принимают решение по тактике лечения. "Мы избавляем пациента от предварительной записи к врачу, сами согласовываем и назначаем ему все необходимые манипуляции, тем самым в разы сокращая путь от постановки диагноза до проведения лечения", - рассказывает Наталья Серебрякова.

Недавно, на флюорографии у мужчины старше 60 лет обнаружили подозрение на новообразование в легких. Компьютерная томография, к сожалению, подтвердила подозрения. Но своевременная постановка диагноза, позволила не упустить драгоценное для жизни пациента время. В "Медгороде" его своевременно прооперировали, и сегодня он находится на амбулаторном наблюдении в поликлинике, - сообщает Елена Мальцева, пресс-секретарь ОБ №12 (г. Заводоуковск).