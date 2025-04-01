Бригада врачей и волонтеров из Тюмени выехала в ЛНР для работы в госпитале

18 врачей и волонтеров из Тюменской области выехали с гуманитарной миссией в Луганскую Народную Республику, в течение двух недель они будут работать в одном из госпиталей, сообщили в информационном центре правительства региона.

"Бригада из 18 тюменских врачей и волонтеров отправилась с гуманитарной миссией в ЛНР. На протяжении 2 недель они будут работать в одном из госпиталей, где проходят лечение участники СВО. Волонтеры будут помогать медикам, а также работать на складе и организовывать мероприятия для бойцов. С собой волонтеры привезут … каталки, бытовую технику и предметы первой необходимости", - указано в сообщении.

Главврач тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра Дмитрий Бутов сообщил, что в составе бригады шесть врачей - хирург, реаниматолог, эндокринолог, реабилитолог, анестезиолог, клинический психолог, а также медсестры. "Мы едем волонтерами. Мы готовы выполнять любую работу. Но если мы понадобимся как специалисты — мы, конечно же, будем отрабатывать помогать нашим коллегам — военным врачам", - отметил Бутов.

Медики едут в ЛНР с волонтёрской миссией "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтёрской Роты".