В Тюмени рассказали, как реализация нацпроектов отразилась в строительной отрасли региона

Шестилетний план реализации национальных проектов в строительной отрасли в Тюменской области пройден достойно, об этом в приветствии к членам Союза "СРОСТО" заявил и.о. начальника Главного управления строительства Валерий Киселёв.

Для наглядности Киселев привел ключевые цифры. За 6 лет открыто 29 новых современных школ на более чем 16 тысяч учеников. Построено 19 детских садов для 6 тысяч детей.

С 2019 по 2024 год расселено свыше 250 тысяч "квадратов" аварийного жилья – это 884 дома, в которых проживало более 16 тысяч человек.

привлечением инфраструктурного бюджетного кредита в Тюмени уже введено в эксплуатацию 3 объекта - два дорожных: развязка на пересечении ул.Мельникайте-ул.Дружбы, ул.Ф.Салманова, а также школа на 1200 мест. Сейчас ведётся строительство двух объектов в Тюмени: улица в районе "Комаровский" и развязка "Обход д. Ожогино" к а/д Р-254 "Иртыш".

За 6 лет в регионе введено более 12 млн квадратных метров жилья.

По программе льготного ипотечного кредитования за время её существования гражданам выдано более 64 тысяч кредитов на сумму 222 миллиарда рублей. По данным ДОМ.РФ, Тюменская область в топ-5 регионов по объемам выдачи льготной ипотеки (после Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Краснодарского края).

"В этом году мы приступили к реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". Начата реализация 6-летнего плана дорожной деятельности. Предусмотрен ремонт 1205 км автодорог, а также строительство окружной дороги Тюмени. Это второе транспортное кольцо на участке от ТЭЦ до Московского тракта",- отметил Валерий Киселёв.

На Общем собрании членов Союза "СРОСТО" сегодня обсуждают текущие вопросы Союза. Собрание проводится ежегодно. В организации числятся 1070 строительных компаний, зарегистрированных на территории Тюменской области.