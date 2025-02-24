Моор вручил удостоверения участникам СВО, вступившим в ассоциацию "Держава"

Отделение Всероссийской ассоциации ветеранов специальной военной операции "Держава" в Тюмени будет работать над улучшением качества жизни наших воинов и их адаптацией к мирной жизни, заявил губернатор Александр Моор на торжественной церемонии вручения удостоверений вступившим в ассоциацию ветеранам и действующим участникам СВО.
"В час испытаний очень важно чувствовать поддержку, крепкий тыл и братское плечо рядом. Общественные организации, объединяющие ветеранов войны, локальных конфликтов, выполняют эту важную роль. Именно в таких сообществах каждый участник, прошедший через испытания войны, может найти необходимую моральную поддержку и понимание", - отметил Моор.
По словам губернатора, "Держава" подключится к решению задач поддержки, социального и медицинского обслуживания участников СВО и их семей, которыми занимается региональное правительство совместно с фондом "Защитники Отечества".
Александр Моор предложил участникам и ветеранам СВО присоединиться к программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области", которая поможет освоить новые компетенции, получить знания, опыт и применить свои лучшие качества на благо Тюменской области. Прием заявок на участие в программе продлится до 30 марта.
Председатель правления реготделения "Державы" и член Общественного совета "Боевого кадрового резерва" Олег Ямпольский:
Наша основная цель – защита законных прав и интересов ветеранов и участников СВО. Самый главный вопрос – адаптация ребят к мирной жизни. Это задача номер один. Второе – обязательное трудоустройство, чтобы все они были при деле. Уверен, региональная программа "Боевой кадровый резерв" нам в этом очень поможет. Постараемся привлечь к участию в ней не только уже вернувшихся домой ветеранов СВО, но и тех, кто сейчас выполняет боевые задачи. Конечно, при этом будут определенные проблемы – со связью, с Интернетом. Будем их решать.
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