В Тюмени будут судить автоледи, которая по пьяни свершила ДТП и пыталась откупиться от проблем взяткой

45-летняя водитель 2 февраля совершила дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Мелиораторов и Щербакова в городе Тюмени. Когда инспектор дорожно-патрульной службы выяснил, что дама пьяна, она предложила ему 14 тысяч рублей за то, чтобы факт алкогольного опьянения остался незамеченным. Однако деньги автоинспектор не взял, а административное дело сразу переросло в уголовное.

"Женщина, находясь в салоне служебного автомобиля, попыталась передать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Преступный умысел не смогла довести до конца, поскольку должностное лицо отказалось от незаконного предложения и противоправные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками полиции. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорный орган", - сообщили в СУ СК по Тюменской области.