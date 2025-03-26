В Тюмени будут судить автоледи, которая по пьяни свершила ДТП и пыталась откупиться от проблем взяткой

45-летняя водитель 2 февраля совершила дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Мелиораторов и Щербакова в городе Тюмени. Когда инспектор дорожно-патрульной службы выяснил, что дама пьяна, она предложила ему 14 тысяч рублей за то, чтобы факт алкогольного опьянения остался незамеченным. Однако деньги автоинспектор не взял, а административное дело сразу переросло в уголовное.
"Женщина, находясь в салоне служебного автомобиля, попыталась передать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Преступный умысел не смогла довести до конца, поскольку должностное лицо отказалось от незаконного предложения и противоправные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками полиции. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорный орган", - сообщили в СУ СК по Тюменской области.
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