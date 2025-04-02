В Сорокинском районе открыли отдельный пост Противопожарной службы Тюменской области

Отдельный пост Противопожарной службы Тюменской области работает в селе Ворсиха. Ранее это была добровольная пожарная команда. Полноценный пост значительно усилит защиту населенных пунктов. Личный состав отдельного поста № 227 ППС ТО с. Ворсиха уже заступил на боевое дежурство в составе Ишимского пожарно-спасательного гарнизона.

Пост будет обеспечивать безопасность 4 населенных пунктов с общим числом населения 600 человек: с. Ворсиха; деревни Курмановка и Вознесенка, поселок Нефтяник.

Отдельный пост оснащен пожарной автоцистерной АЦ 3,0-40 (131) на полноприводном шасси ЗИЛ 131 и состоит из 5 водителей.

Модульное здание противопожарного поста возводится в деревне Янтык Тюменского района. Уже выполнен каркас здания, специалисты приступили к обшивке модуля. К концу года в населенных пунктах Тюменской области будет действовать 113 отдельных постов Противопожарной службы.