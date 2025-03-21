Бесплатную лабораторию медиаискусства проведут в Тюмени

Команда мультицентра "Контора пароходства" приглашает диджитал-художников, саунд-дизайнеров и видеоинженеров принять участие в открытом наборе на лабораторию медиаискусства. Обучение будет проходить с 10 по 30 апреля. Художники из Тюмени могут подать заявки через группу мультицентра во "ВКонтакте" до 4 апреля включительно.

Программа включает лекции и мастер-классы от региональных экспертов, где будут освещены современные тенденции, технологии и производство арт-объектов в цифровом искусстве. Участники, работая под руководством кураторов, смогут исследовать возможности человеческого восприятия и создать уникальные произведения, которые войдут в экспозицию фестиваля медиаискусства "Ночь конторы", запланированного на май 2025 года.

Куратор лаборатории медиаискусства, иллюстратор Александра Жернова отметила: "Технологии развиваются невероятно быстро, стирая границы между цифровым и физическим миром. Медиаискусство помогает пересмотреть эти границы, предлагая новые способы взаимодействия с окружающей действительностью".

Стоит напомнить, что в июне 2024 года проект команды "Конторы пароходства" совместно с АНО "Агентство муниципальных инициатив" стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области. Проект получил финансирование в размере около полумиллиона рублей на проведение лаборатории медиаискусства и фестиваля "Ночь конторы".