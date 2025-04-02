В Тюменской области закрыли все ледовые переправы

Главное управление МЧС России по Тюменской области информирует, что на территории региона прекращена эксплуатация ледовых переправ.

Проезд всех видов транспорта через реки Тюменской области, где закрыты ледовые переправы, запрещен. Весенний лед опасен как для пешего передвижения, так и выезда на акваторию на автомобильном транспорте.

Если вы стали свидетелем происшествия на водоёме - сообщите об этом по телефону 112.