Новый уровень защиты: СберСтрахование начала страховать экраны подержанных смартфонов

Теперь владельцы даже подержанных смартфонов смогут застраховать их экраны: такую возможность предложила СберСтрахование. Оформление полиса происходит через специальное мобильное приложение, использующее искусственный интеллект для определения целостности экрана, автоматической идентификации марки и модели телефона, а также расчета оптимальной страховой суммы.

Страховка покрывает любые виды повреждений дисплея — от падений до ударов и прочих неприятностей. При наступлении страхового случая, СберСтрахование обеспечит замену экрана оригинальными запчастями или компенсирует до 80% стоимости ремонта.

Приложение "Защита экрана смартфона" доступно в AppStore и RuStore. Процесс оформления полиса занимает несколько минут и включает три этапа: проверку сенсоров экрана, оценку состояния дисплея и оплату полиса. Искусственный интеллект приложения подберёт оптимальную страховую сумму, которую владелец сможет корректировать по своему усмотрению.

При наступлении страхового случая достаточно позвонить на номер 900. Оператор свяжет клиента с сервисным центром для согласования удобного времени и места ремонта.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: