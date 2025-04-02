Для школьников Тюменской области провели медслет

В Тюменской области 35 школ с медицинским профилем, для обучающихся в них ребят провели слет, на котором они участвовали в мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи, сообщили в региональном департаменте образования.

В слете приняли участие обучающихся медицинских классов из десяти муниципалитетов. Они повторили важные действия, необходимые для спасения жизни в экстренных ситуациях. "Для меня это возможность двигаться в той теме, которая мне интересна. Эти знания могут, правда, понадобиться в экстренной ситуации. У меня уже будет четкая инструкция в голове, как нужно помочь человеку", - отметила десятиклассница Элина Шарафутдинова.

"Нам очень важно, чтобы у ребят даже в рамках подготовки к профессии сохранились очень светлые, очень трепетные ожидания того момента, когда они сядут за парты или на студенческую скамью медицинского вуза. Поэтому помимо всех прочих вещей, олимпиад, турниров, мы проводим такие слеты на базе загородных детских лагерей. На несколько дней ребята съезжаются со всей области, общаются, креативят, обучаются, знакомятся", - сообщила ректор Тюменского института развития образования Вера Соловьева.

Встреча с главврачом ОКБ-1 Иваном Поповым. Он посоветовал будущим абитуриентам быть готовыми к тому, что при выборе медицинской специальности им придется учиться постоянно, каждый день, быть ответственными, любить профессию и свою Родину.