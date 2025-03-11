Регистрация участников в проект "Боевой кадровый резерв" продолжается в Тюменской области

В Тюменской области работают 74 пункта для регистрации в региональной программе "Боевой кадровый резерв", подать заявку можно до 30 марта на сайте или на одной из площадок в муниципалитетах и городах региона, напоминает информационный центр правительства региона.
Участники СВО могут обратиться к координаторам, которые помогут правильно заполнить заявку. Адреса площадок здесь.
Более 700 человек уже зарегистрировались для участия в образовательной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Среди них Максим Кайдалов. На передовой у него старший брат, племянник, друзья и боевые товарищи. "Планирую знания, полученные в ходе обучения, применить для организации взаимодействия между компаниями региона, Правительством Тюменской области и взаимодействовать с теми людьми, которые находятся непосредственно в зоне СВО, на линии боевого соприкосновения", – поделился он.
По вопросам программы можно обратиться по телефону 8 (800) 250-42-72. Горячая линия работает с 10:00 до 20:00.
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