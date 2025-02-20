Якушев и Моор обсудили с военнослужащими поддержку бойцов и политику

Встреча действующих участников СВО и ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым и губернатором Александром Моором прошла в "Аванпосте", темы беседы - поддержка участников и ветеранов СВО и их семей, участие ветеранов боевых действий в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и мероприятиях в рамках всероссийского Года защитников Отечества и регионального Года героев.

Офицеры тюменских подразделений, участвующих в СВО, поблагодарили губернатора и общественные организации региона за оперативные поставки современного оборудования, необходимого для успешного проведения боевых операций.

Александр Моор рассказал о региональном проекте "Боевой кадровый резерв", который поможет ветеранам СВО приобрести современные управленческие компетенции, востребованные в мирной жизни. После демобилизации присоединиться к этой программе могут и действующие военнослужащие.

"Офицеры высказали предложения по созданию беспилотных систем, которые будут эффективны на передовой. Обязательно обсудим с коллегами эти идеи. Продолжим и дальше помогать нашим бойцам приближать долгожданную победу", – подчеркнул губернатор.

В пресс-службе ЕР отметили, что во время встречи с военнослужащими речь шла также об увековечивании памяти героев, а также про подготовку к выборам. По первой теме Якушев предложил собеседникам поделиться своими идеями, которые в последствии можно будет взять в работу.

Отдельно Якушев остановился на предстоящей избирательной кампании. "Нам, конечно, очень важно провести всю необходимую подготовку, чтобы бойцов СВО в качестве депутатов стало больше", - пояснил секретарь Генсовета партии.

На встрече ветеран СВО, выпускник программы "Время Героев", депутат Ялуторовской гордумы Алексей Любимов поблагодарил Якушева по поддержку бойцов на передовой. Сейчас он занимается военно-патриотическим воспитанием детей в Молодёжном социально-деловом центре Ялуторовска.

В завершение военнослужащие вручили Владимиру Якушеву шеврон.