Активисты молодежных парламентов помогут ветеранам войны и семьям участников СВО

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Общественные молодежные палаты из городов и районов Тюменской области организуют мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества, Году героев в Тюменской области.

Эта тема стала главной для обсуждения на встрече с руководителем фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы, куратором Общественной молодежной палаты при региональном парламенте Андреем Артюховым.

"План работы мы обсудили с членами Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме и представителями муниципальных молодежных парламентов. Ребята будут навещать ветеранов, проводить субботники рядом с памятниками, организовывать патриотические акции, помогать семьям участников СВО", - рассказал Андрей Артюхов.

На заседании Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе вручены удостоверения избранному в декабре председателю Екатерине Мокиной и новым членам молодежного парламента.

Председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова отметила, что члены палаты зарекомендовали себя как люди с активной гражданской позицией, которые готовы браться за сложные проекты и участвовать в общественной жизни региона.

"Мы с молодежными лидерами готовим форум для подрастающего поколения, чтобы рассказать о помощи жителей тюменской области участникам СВО и новым территориям страны. У палаты появится еще один флагманский проект, и это здорово", - уверена Ольга Швецова.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин пригласил молодых людей участвовать в избирательных кампаниях в качестве волонтеров, наблюдателей и членов УИК. Он также призвал ребят в пятом всероссийском конкурсе молодёжных проектов "Учимся выбирать", который проводится в целях правового просвещения избирателей, формирования кадрового резерва избирательной системы, выявления молодежных лидеров и поддержки передовых практик наставничества.

Руководитель ОМП при Тюменской областной думе Екатерина Мокина отметила, что представителям палат из муниципалитетов важно обмениваться опытом, это поможет территориям, где молодежный парламентаризм проходит свое становление, работать эффективнее. Они могут стать участниками мероприятий, которые Общественная молодежная палата при облдуме проведет в 2025 году: День молодого избирателя и форум молодых парламентариев, проект "Политическая кухня", тест по истории Великой Отечественной войны. Члены палаты намерены принимать участие в в избирательных кампаниях различных уровней, парламентских уроках, а также теснее взаимодействовать с общественными организациями и студенческими сообществами.