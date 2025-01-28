Тюменские ветераны спецназа и разведки передали бойцам модифицированный на Уралмаше автомобиль

Модифицированный УАЗ ветераны спецназа и разведки передали военнослужащим, выполняющим задачи в Курской области, автомобиль используют для перевозки личного состава, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Машину доработали на заводе "Уралмаш" с учетом пожеланий военнослужащих. За основу была взята стандартная модель "буханки". Автомобиль забронировали, установили защиту от дронов, лобовое и боковые стекла защитили железными конструкциями, места водителя и пассажира усилили трехмиллиметровой стальной броней. На крыше машины сделан специальный эвакуационный каркас с лестницей. Это позволит перевозить еще больше раненных или боеприпасов. Подвеска тоже усилена.