Тюменские ветераны спецназа и разведки передали бойцам модифицированный на Уралмаше автомобиль

10:11 28 января 2025
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Модифицированный УАЗ ветераны спецназа и разведки передали военнослужащим, выполняющим задачи в Курской области, автомобиль используют для перевозки личного состава, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

 Машину доработали на заводе "Уралмаш" с учетом пожеланий военнослужащих. За основу была взята стандартная модель "буханки". Автомобиль забронировали, установили защиту от дронов, лобовое и боковые стекла защитили железными конструкциями, места водителя и пассажира  усилили трехмиллиметровой стальной броней. На крыше машины сделан специальный эвакуационный каркас с лестницей. Это позволит перевозить еще больше раненных или боеприпасов. Подвеска тоже усилена.

Теги: ветераны , гуманитарная помощь , СВО , спецназ
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