Сайфитдинов: победа куется не только на передовой, но и в тылу - в нашем единстве

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Депутаты Тюменской областной думы приняли участие в торжественном митинге, посвященном отправке гуманитарного груза в зону специальной военной операции. В парке Пограничников на отправке присутствовали Фуат Сайфитдинов, Николай Савченко, Александр Анохин, Лариса Цупикова, Иван Вершинин и Глеб Трубин.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов в своем выступлении отметил, что гуманитарная помощь – это возможность поддержать солдат и офицеров, которые защищают нашу Родину. "Мы отправляем очередной гуманитарный груз, очередной конвой с надеждой, что мы облегчим трудные, нелегкие будни наших бойцов, и еще раз напомним, что за ними стоит вся наша огромная страна", – подчеркнул спикер регионального парламента.

К очередной отправке подготовили автотранспорт, технику, вещи первой необходимости и посылки от родных и земляков.

Фуат Сайфитдинов обратился со словами благодарности к волонтерам, предпринимателям, представителям общественных организаций, всем, кто принимает участие в этой важной миссии:

Мы не делим помощь на большую или малую. Каждое доброе дело важно. Кто-то собирает груз, кто-то его пакует, кто-то отправляет, кто-то доставляет, кто-то оказывает материальную помощь. Мы все понимаем, что победа куется не только на передовой, не только на фронте, но и здесь, в тылу, в наших делах, в наших поступках, в нашем единстве.

В завершение выступления Фуат Сайфитдинов вручил участникам спецоперации благодарности от общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" и медали "За ратную доблесть". По его словам, это знак признательности за их силу духа, мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО.

Герой России, полковник, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Рустам Сайфуллин поблагодарил общественные объединения и волонтеров за оказанную помощь:

Каждый солдат, каждый боец приближает нашу Победу. А также каждый рисунок, каждое письмо ученика, каждый гуманитарный конвой приближает Победу. Поэтому от себя лично, от тех ребят, кто находится на передовой, выражаю благодарность за вашу активную гражданскую позицию, за ваше неравнодушие.

Он также отметил, что нет фронта без тыла, и привел в пример подвиги во время Великой Отечественной войны.

Со словами признательности и благодарности к собравшимся также обратились заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, представитель городской администрации Вадим Файзулин, председатель городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Сбродов, председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Работу наиболее активных волонтеров, предприятий и общественных объединений отметили благодарностями и медалями "За содействие в СВО", а также благодарственными письмами от командира войсковой части. В числе поощренных – депутаты Тюменской областной думы. Ларисе Цупиковой, Ивану Вершинину и Глебу Трубину вручили благодарности за оказанную поддержку от председателя "Российского Совета ветеранов пограничной службы".