Ямал отправил в зону СВО первые 600 своих "Кречетов"

Производством дронов в Ямало-Ненецком автономном округе занимается региональная ассоциация ветеранов боевых действий - первые 600 дронов "Кречет", а также пульты управления, очки, зарядные устройства и антенны отправлены в зону специальной военной операции для восьми воинских частей, где служат ямальцы, сообщили в пресс-службе губернатора.

Отмечается, что это первая крупная партия беспилотников, произведенных на Крайнем Севере. На их изготовление правительством Ямала выделен грант. Уже собрано 900 "Кречетов". Вторая партия дронов отправится в зону СВО в ближайшее время.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов:

Знаковое событие для всего региона – первая партия дронов, собранных на Ямале нашими энтузиастами и общественниками, отправляется в зону СВО. Всесторонне поддержали инициативу наших земляков: подобрали новое комфортное помещение, чтобы процесс сборки и обучения проходил в хороших условиях, выделили ребятам субсидию. Ямальское производство дронов – прекрасный пример эффективного взаимодействия общественников, неравнодушных жителей и власти. И эту работу мы будем продолжать.

Цех по производству дронов заработал в Салехарде около года назад. Первые небольшие партии общественники изготавливали за счет пожертвований ямальцев и организаций округа. Оборудование помогало северянам выполнять боевые задачи на Курском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В июле прошлого года на встрече с губернатором общественники рассказали о своем проекте. Глава региона поручил выделить просторное помещение. Сейчас в нем проводится ремонт. Здесь разместят производство, склад и учебный центр по управлению БПЛА.